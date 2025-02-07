«Сердце встанет»: высокое атмосферное давление может «угробить» организм у ряда людей

Для некоторых людей высокое атмосферное давление может быть стрессом для организма, так как резкие изменения атмосферного давления могут вызывать головные боли и дискомфорт, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Высокое атмосферное давление часто связано с хорошей погодой, ясным небом и низким уровнем влажности. Это может положительно сказаться на общем состоянии здоровья, так как такие условия способствуют прогулкам на свежем воздухе и физической активности. Однако для некоторых людей это может быть стрессом для организма, так как резкие изменения атмосферного давления могут вызывать головные боли и дискомфорт», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы может наблюдаться ухудшение состояния. Высокое давление может усиливать нагрузку на сердце, что может привести к обострению хронических заболеваний.

«Некоторые люди отмечают, что в условиях высокой атмосферы могут ощущаться боли в суставах и ухудшение состояния при наличии артритов или других воспалительных заболеваний. Также у некоторых людей повышенное атмосферное давление может вызывать повышенную раздражительность или тревожность», — отметила терапевт.

Бурнацкая пояснила, что это связано с изменением барометрического давления, которое может влиять на настроение человека.