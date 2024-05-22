Секреты стройности знаменитостей: как звезды добились идеальных фигур

Многие знаменитости прибегают к самым разным методам, чтобы похудеть и привести себя в идеальную форму. Некоторые из них не гнушаются даже пластических операций, в то время как другие предпочитают более естественные способы, сообщает kp.ru .

Так, популярная блогер Ида Галич, набравшая 22 килограмма во время беременности, «подошла к похудению комплексно». Она занималась йогой, пилатесом, боксом и ходила по 10 000 шагов в день. В рационе Иды преобладали белковые продукты — мясо, рыба и овощи, а также она ограничила себя в сладостях. В результате девушке удалось сбросить почти 30 килограммов.

Певец Филипп Киркоров также решил радикально преобразиться. Он прошел несколько пластических операций и под присмотром врача продолжил худеть, отказавшись от вредных привычек и занимаясь на специальном аппарате. В итоге Киркоров похудел на 27 килограммов.

Певица Бьянка, набравшая 20 кг из-за гормонального сбоя, сбросила 32 килограмма благодаря медицинскому лечению, витаминным капельницам, ЛФК и плаванию. А Лолита Милявская, обратившись к эндокринологам, исключила из рациона алкоголь, сладости и жирную пищу, перешла на дробное питание и пила много воды.