Секрет для здоровья: сомнолог рассказала о пользе дневного сна

Психиатр и сомнолог Екатерина Сафронович заявила, что для человека естественно спать и ночью, и днем: так запрограммирована его физиология, сообщает «Секрет фирмы» .

По ее словам, у большинства взрослых происходит естественный спад бодрости во второй половине дня. Некоторые ученые также считают, что еще в древности люди спали днем, так как ночью это было не всегда безопасно.

«Мозг — штука энергоемкая. К середине дня запасы нейромедиаторов истощаются, уровень внимания падает, а кортизол и аденозин делают свое дело: вы зеваете, теряете концентрацию, хотите лечь на клавиатуру. Это не слабость. Это биология», — в свою очередь заявила нейробиолог Татьяна Смирнова.

Во многих странах мира официально принята сиеста — отдых в полуденное время: в Латинской Америке, Италии, Испании и некоторых странах Африки после 13:00 закрываются все магазины, сотрудники на несколько часов покидают офисы.

Дневной сон практикуют и в Японии, где работники хронически перерабатывают и недосыпают, эта традиция позволяет им хоть немного перезагрузиться.