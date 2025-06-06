Санаторий НИКИ детства в Подмосковье получил сертификат качества Росздравнадзора

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения состоялось в доме правительства Подмосковья в рамках проведения форума «Система менеджмента качества новый стандарт здравоохранения Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Признание качества и безопасности медицинской помощи в санаторном отделении важно не только для коллектива отделения, но и для всех сотрудников НИКИ детства, которые идут путем пациентоориентированности, оптимизации медицинской помощи, в том числе путем внедрения цифровой медицины. Руководство Института стремится к прозрачности управления и контроля, повышению эффективности управления, повышению мотивации сотрудников на результат, и улучшению качества и безопасности медицинской помощи», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

НИКИ детства стал вторым санаторием в России, кто за последние 9 лет получил сертификат качества. Это признание того, что санаторное отделение Института детства является лидером по уровню качества и безопасности предоставляемой медицинской помощи в отечественной системе здравоохранения.

«В процессе подготовки к прохождению сертификации была введена электронная запись на процедуры, внедрена практика регистрации нежелательных событий, особое внимание было уделено эпидемиологической безопасности, удовлетворенности пациентов качеством оказания услуг посредством получения обратной связи от пациентов и их законных представителей, вопросам лечебного питания и оказания неотложной помощи. Хочется отметить вовлеченность, профессионализм коллектива при внедрении новых процессов в учреждении», — заключила заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности НИКИ детства Вероника Чмырева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.