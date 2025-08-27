Сахар и газировка: что не стоит давать детям до 3 лет

Эндокринолог Синицына: не все продукты можно давать детям до 3 лет

Детский эндокринолог, педиатр Анастасия Синицына заявила, что маленьким детям до трех лет нельзя сахар и все содержащие его продукты, газировку, дыню, виноград и манго, сообщает Газета.ru .

«Все это вызывает нарушение пристеночного пищеварения (необходимые микро- и макроэлементы, витамины плохо всасываются), снижение количества полезной микрофлоры (бифидо- и лактобактерий)», — предупредила доктор.

По ее словам, пищеварительная система малышей не готова к перевариванию квашеных и маринованных продуктов. Кондитерские изделия и выпечка на маргарине или с пальмовым маслом нежелательны из-за низкого качества ингредиентов и содержания добавок. Домашняя выпечка — более безопасная альтернатива.

Кроме того, в список опасных продуктов входят жареные и копченые блюда, колбасы, полуфабрикаты, рыбные консервы, чипсы, сухарики, фаст-фуд и блюда во фритюре.