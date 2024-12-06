С 1 сентября вводятся ограничения на больничный для часто болеющих граждан

В новом документе вводится ограничение на максимальную длительность больничного для часто болеющих граждан.

В настоящее время врачи могут выдавать больничные на срок до 15 дней. Однако, если проект пройдет обсуждение и будет утвержден, то пациенты, которые за полгода четыре раза устанавливали нетрудоспособность, смогут брать больничный лишь на три дня. Чтобы продлить срок нетрудоспособности, потребуется заключение врачебной комиссии.

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. При этом не будут учитываться больничные, выданные для ухода за близкими или во время реабилитации после серьезных заболеваний.

Ранее Минздрав предупредил родителей о том, что зависимость от гаджетов способна стать причиной сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений, включая ожирение и сахарный диабет.