Родителям Подмосковья назвали страшные последствия зависимости детей от гаджетов

Злоупотребление использованием смартфонов и планшетов может привести к проблемам с психическим здоровьем, вызвать стресс или депрессию. Зависимость от гаджетов способна стать причиной сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений, включая ожирение и сахарный диабет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

О сформировавшейся зависимости можно говорить, если подросток испытывает сильное влечение к виртуальным знакомствам и постоянно стремится быть онлайн: играет в игры, совершает покупки или участвует в аукционах. Если он проводит большую часть времени, бесконечно просматривая веб-страницы, переходя по поисковым сайтам, это тоже может свидетельствовать о проблеме. Зависимость проявляется, когда возникают трудности с концентрацией внимания, выполнением домашних заданий, общением с близкими без использования смартфона.

Подросток скрывает свое пристрастие, используя смартфон тайком в ванной комнате или запирается в комнате, чтобы избежать внимания к своему увлечению. Тревожным сигналом является также паника или тревога ребенка, связанные с забытым дома смартфоном.

Использование гаджетов более 120 минут в день и дольше 75 минут за одну игру специалисты считают высокоинтенсивным. Считается также, что многократное (более трех раз в день) использование смартфона или планшета длительностью от 30 минут до часа вызывает привыкание.

Что касается борьбы с цифровой зависимостью, то здесь необходимо включение родителей, установка специальных программ по контролю времени в гаджетах. Важно занять ребенка в свободное время: секции и кружки, прогулки на свежем воздухе и настольные игры. Самое важное — собственный пример. Если вы сами часами проводите в телефоне, проверяете его во время разговора и за едой, позволяя гаджету вставать между вами и близкими, вы подаете очень плохой пример.

Еще одна эффективная мера — введение правил, например, запрет на использование гаджетов во время обеда или после определенного времени. Живое общение тоже имеет большое значение. Проводите время всей семьей без мобильных устройств, обсуждайте события и стройте планы, разговаривайте с ребенком, как можно больше. Научите детей пользоваться цифровым пространством с пользой, как можно раньше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.