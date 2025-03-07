Рот свой закрой: девушкам проводили аборт без наркоза в поликлинике под Иркутском

В больнице Сургута девушкам делали аборт без наркоза и обезболивающего

В городской клинической больнице Сургута девушкам проводили аборты без анестезии, наркоза и даже без обезболивающего. После процедуры их заставляли вставать и сразу идти в палату на своих ногах, сообщает URA.RU .

Одна из пациенток анонимно рассказала, что ее отправили на вакуумный аборт по показаниям. При этом никакого наркоза или анестезии врачи не провели. Процедуру начали проводить на кресле прямо на живую.

«Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — рассказала девушка.

После аборта стоять самостоятельно она не могла, но врачи заставили ее идти в палату пешком. Девушка пролежала в больнице неделю. Пациентка поняла, что недовольных много — медперсонал позволяет себе грубое отношение к женщинам.

Ранее пять жительниц Вологды пожаловались депутату Александру Морозову. Женщины заявили, что им отказали в аборте после призывов губернатора региона Георгия Филимонова к медикам не прерывать беременность без показаний.