В России создан революционный препарат «Афотид», способный бороться с онкологическими заболеваниями независимо от стадии их развития, сообщает ТАСС .

Информация об уникальном достижении отечественной фармацевтики подтверждена материалами дела 9-го Арбитражного апелляционного суда Москвы, рассматривающего спор между Минпромторгом и разработчиком препарата — компанией «Лина М».

Суд в своем постановлении особо отметил, что проведение заключительного этапа клинических исследований на добровольцах возможно только при наличии готового препарата с доказанной эффективностью. «Афотид» уже применяется в медицинской практике, а его безопасность подтверждена всеми необходимыми испытаниями.

Сейчас решается вопрос о масштабировании производства и официальной регистрации препарата. Ученые прогнозируют, что «Афотид» сможет спасти миллионы жизней по всему миру, предлагая надежду пациентам с запущенными стадиями онкологии.