Российские ученые успешно протестировали вакцину от всех видов рака

Академик Гинцбург: вакцина от рака будет вводиться в опухоль

Российские ученые во главе с академиком РАН Александром Гинцбургом успешно протестировали на грызунах вакцину, способную бороться со всеми видами онкологических заболеваний. По словам ученого, препарат может вводиться двумя способами: непосредственно в опухоль или внутримышечно, сообщает Газета.ru .

Как пояснил Гинцбург, внутривенное введение вакцины через капельницу оказывается неэффективным, поскольку она «проваливается» в печень из-за особенностей своей липидной оболочки. В то же время прицельное введение в опухоль или внутримышечная инъекция позволяют равномерно распределить вакцину по всему организму.

Тестирование препарата от всех видов рака проводилось на мышах, которым искусственно была привита меланома. У тех грызунов, кому ввели вакцину, зафиксировали значительное замедление роста опухоли, в отличие от контрольной группы. По словам Гинцбурга, привитые мыши по-прежнему живы.

Отмечается, что вакцина создана на основе технологии мРНК, аналогичной той, что использовалась для производства вакцины от Covid-19. Данный подход позволяет эффективно стимулировать иммунную систему пациента для распознавания и уничтожения злокачественных клеток.

В ближайшее время ученые планируют продолжить исследования и уточнить наиболее оптимальные способы введения препарата.