Россиянкам рассказали, как избежать рака молочной железы

В 2023 году диагноз «рак молочной железы» поставили 80 тыс. пациенток. В Москве до 13 октября можно получить бесплатные консультации маммологов в торговых центрах «Европейский», «Авиапарк» и «Метрополис». Онкомаммолог и рентгенолог, эксперт фонда «Дальше» Татьяна Чичканова рассказала о важности регулярного обследования и симптомах, требующих внимания, сообщает Сноб .

Рак молочной железы чаще всего диагностируется у женщин в возрасте 40–60 лет. Специалисты рекомендуют проходить маммографию раз в два года по стандартам ОМС. Для женщин молодого возраста нет обязательной периодичности обследований, но они должны обращаться к врачам при появлении каких-либо изменений в груди. Симптомы, которые должны насторожить, включают уплотнения, боль, изменения цвета кожи и выделения из сосков.

Растущий риск болезни врач свяазала с изменением образа жизни женщин, в частности, поздним материнством. Неправильное питание и ночной образ жизни также являются факторами риска. В США рак молочной железы диагностируется чаще из-за высокой потребности в фастфуде, а наличие мутаций генов повышает вероятность заболевания.

Рак — это обширная категория заболеваний, и у женщин чаще встречаются гормонозависимые формы, которые легче поддаются лечению. Однако молодые женщины все чаще сталкиваются с агрессивными формами рака, которые труднее лечить.

Чичканова порекомендовала вести здоровый образ жизни, следить за питанием и избегать стресса, хотя даже соблюдение этих рекомендаций не исключает появления онкологии. Важно следить за здоровьем и вовремя обращаться к специалистам. Неправильное белье не повышает риск онкологии, если оно не вызывает травмы, тогда изменения касаются лишь кожи.

В диагностике рака молочной железы ультразвуковое исследование рекомендуется молодым женщинам, а маммография — тем, кто старше 40 лет. При необходимости добавляется УЗИ.

В последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» рака молочной железы: если раньше заболевание встречалось в основном у женщин 45-55 лет, сейчас диагноз ставится даже в возрасте 25-39 лет.

Менее 10% случаев рака молочной железы связаны с наследственностью. Рак молочной железы часто диагностируется на поздних стадиях из-за онкофобии у женщин. Около 80% пациенток боятся обследований, избегая врачей, что приводит к запущенным формам болезни. Ранняя диагностика важна, так как рак, выявленный на первых стадиях, хорошо поддается лечению, заключила эксперт.