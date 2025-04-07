Россиянкам ответили, как без отказа от сладких десертов сохранить фигуру

Блогер Ярцева: сохранить фигуру можно без отказа от сладкого и мучного

Кулинарный блогер и технолог общественного питания Лена Ярцева рассказала, с помощью каких полезных десертов можно сохранить фигуру, не лишая себя сладкого и мучного.

Как отметила эксперт, самое важное это исключить из рациона простые углеводы, то есть все, что содержит сахар, например, сладости, конфеты, хлебобулочные изделия. Пшеничную муку блогер рекомендовала заменять мукой с отрубями или мукой из твердых сортов пшеницы, ржаной, ореховой, кокосовой, миндальной.

«Проблема именно в простых углеводах, то есть если человек исключает простые углеводы, то его питание становится более сбалансированное, более полезное», — добавила Ярцева в эфире радио Sputnik.

Также технолог рекомендовала избегать белого синтетического сахара. В десерты и выпечку в таких случаях стоит добавлять натуральные подсластители, например, сухофрукты, стевия, сироп топинамбура или фиников.