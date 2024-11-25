Россиянкам объяснили, почему после беременности и родов выпадают волосы

Волосы проходят через определенные фазы роста и выпадения, которые зависят от генетических факторов. Как объяснила врач, фаза активного роста (анаген) может продолжаться от 5 до 10 лет. В этот период волосы интенсивно растут, получая необходимые питательные вещества от сосочка. Когда наступает фаза выпадения (телоген), связь между волосом и питательным сосочком нарушается, и через 4–8 недель волос выпадает.

У женщин во время беременности уровень эстрогена увеличивается, что благоприятно сказывается на состоянии волос. Этот гормон способствует тому, что почти все волосы переходят в фазу роста. Многие женщины замечают увеличение объема и толщины волос ко второму или третьему триместру. Однако во время родов организм испытывает определенный стресс, гормональный фон изменяется, и через 100–120 дней уровень эстрогена начинает снижаться. В результате уровень пролактина возрастает, что может приводить к выпадению волос. Хотя этот процесс является естественным, многие женщины испытывают беспокойство по этому поводу.

«Послеродовое выпадение волос обычно длится до года, у здоровой женщины все восстановится без проблем. Но стрессы, недосып, усталость, дефициты белка и микроэлементов могут превратить физиологичное выпадение волос в патологичное. В этом случае может потребоваться квалифицированная медицинская помощь», — отметила трихолог.

В заключение Варенова предостерегла, что лечение можно начинать исключительно после того, как завершено кормление грудью.