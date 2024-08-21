Россиянка 30 лет жила с предметом, который в ней забыли врачи

В Кемерове из колена женщины спустя 30 лет извлекли железный осколок

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал, что в Кемерове из колена женщины извлекли железный осколок, с которым она жила 30 лет, сообщает «Сiбдепо» .

Местная жительница страдала от сильной боли в колене и обратилась за помощью к специалистам-травматологам в Кемеровскую городскую клиническую больницу № 11.

Врачи выполнили артроскопию и во время осмотра коленного сустава обнаружили в нем инородное тело. Выяснилось, что в юношестве женщине была удалена часть мениска, и она прожила следующие три десятилетия с железным осколком в своем колене.

«Вероятнее всего, осколок — часть хирургического инструмента», — сказал глава регионального минздрава.

Кемеровчанке сделали операцию, чтобы извлечь осколок.

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