Россиянка 30 лет жила с предметом, который в ней забыли врачи
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Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал, что в Кемерове из колена женщины извлекли железный осколок, с которым она жила 30 лет, сообщает «Сiбдепо».
Местная жительница страдала от сильной боли в колене и обратилась за помощью к специалистам-травматологам в Кемеровскую городскую клиническую больницу № 11.
Врачи выполнили артроскопию и во время осмотра коленного сустава обнаружили в нем инородное тело. Выяснилось, что в юношестве женщине была удалена часть мениска, и она прожила следующие три десятилетия с железным осколком в своем колене.
«Вероятнее всего, осколок — часть хирургического инструмента», — сказал глава регионального минздрава.
Кемеровчанке сделали операцию, чтобы извлечь осколок.
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