В Москве врачи Боткинской больницы спасли пациентку с редчайшим раком почки

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что врачи Боткинской больницы успешно прооперировали женщину с редчайшим видом рака почки, а также удалили весь опухолевый тромб из ее организма.

«В течение 5 часов мультидисциплинарная команда Боткинской больницы, состоящая в том числе из онкоурологов, сосудистого хирурга и кардиохирурга, выполнила сложную операцию по удалению почки и опухолевого тромба 53-летней пациентке. Его размеры были настолько большими, что он „дорос“ до сердца и на 90% перекрывал просвет сосуда. Такое осложнение очень редкое — оно встречается лишь в 1% случаев. После операции пациентка сутки провела в реанимации, и в настоящее время она чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей», — рассказала вице-мэр.

Ракова подчеркнула, что такие операции, даже на поздней стадии болезни, могут значительно продлить жизнь человека. В таких случаях чаще всего причиной смерти становится именно тромбоз, а не само онкологическое заболевание.

Во время операции специалисты удалили почку, затем отделили от печени нижнюю полую вену, из которой убрали тромб. Новый стандарт онкологической помощи разработали в 2019 году и с того времени начали успешно применять в лечении сложных пациентов.

В Москве в настоящее время работают пять якорных онкологических стационаров, оборудованных в том числе патоморфологической лабораторией, что позволяет организовать оказание квалифицированной помощи на одной площадке.