Россияне усиленно скупают на маркетплейсах БАДы для похудения

Baza: продажи БАДов для похудения за год выросли в 2,5 тыс раз в РФ

Россияне стали чаще покупать БАДы для похудения. За год продажи таких средств выросли в 2,5 тыс. раз, сообщает Baza .

В основном БАДы приобретают на маркетплейсах. Более трети продаж биодобавок приходится на эти платформы. Также их покупают в аптеках — там каждый десятый чек содержит в себе БАДы.

Одним из самых ходовых товаров являются препараты для похудения. Динамика продаж этих средств выше на 92% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне приобретают «Оземпик» и его аналоги.

Продажи оригинального препарата в аптеках увеличились в 5 раз за год. А вот «псевдо-оземпики» стали покупать в 2,5 тыс. раз больше, чем в прошлом году.

Рост числа продаж БАДов-жиросжигателей объясняют успешной маркетинговой стратегией игроков рынка. Кроме того, люди все чаще покупают биодобавки из-за общего тренда на ЗОЖ-практики.

Ранее медики раскрыли список опасных для приема БАДов в России. Как отметила эндокринолог Татьяна Овчарова, без контроля такие вещества принимать нельзя — они не принесут пользы и даже могут навредить здоровью.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.