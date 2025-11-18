Россияне усиленно скупают на маркетплейсах БАДы для похудения
Фото - © Мастепанов Павел / Фотобанк Лори
Россияне стали чаще покупать БАДы для похудения. За год продажи таких средств выросли в 2,5 тыс. раз, сообщает Baza.
В основном БАДы приобретают на маркетплейсах. Более трети продаж биодобавок приходится на эти платформы. Также их покупают в аптеках — там каждый десятый чек содержит в себе БАДы.
Одним из самых ходовых товаров являются препараты для похудения. Динамика продаж этих средств выше на 92% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне приобретают «Оземпик» и его аналоги.
Продажи оригинального препарата в аптеках увеличились в 5 раз за год. А вот «псевдо-оземпики» стали покупать в 2,5 тыс. раз больше, чем в прошлом году.
Рост числа продаж БАДов-жиросжигателей объясняют успешной маркетинговой стратегией игроков рынка. Кроме того, люди все чаще покупают биодобавки из-за общего тренда на ЗОЖ-практики.
Ранее медики раскрыли список опасных для приема БАДов в России. Как отметила эндокринолог Татьяна Овчарова, без контроля такие вещества принимать нельзя — они не принесут пользы и даже могут навредить здоровью.
