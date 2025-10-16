Раскрыт список опасных для приема БАДов в России

Россияне все чаще пьют БАДы. Однако некоторые из них без контроля принимать нельзя — они не принесут пользы и даже могут оказаться опасны, рассказала Газета.ru эндокринолог Татьяна Овчарова.

Внимательно нужно отнестись к препаратам, в составе которых есть железо. При его дефиците может появляться усталость и даже выпадать волосы. Однако, если переборщить, то тоже можно навредить здоровью.

Нельзя принимать без надзора врача БАДы с йодом. Он отвечает за синтез гормонов щитовидной железы. Прием йода может усугубить течение некоторых болезней, о которых человек может и не знать — например, при наличии узлов в щитовидной железе или болезни Хашимото.

Еще Овчарова порекомендовала не пить без надзора врача витамин D. Он накапливается в организме. Если произойдет передозировка витамином D, наступит гиперкальциемия.

Также не рекомендуется пить без надзора жиросжигатели, у которых в составе есть эфедрин или его аналоги. Это психостимулятор, провоцирующий большую нагрузку на сердце и сосуды. Из-за него может резко увеличиться артериальные давление, участиться пульс. Не исключен спазм сосудов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.