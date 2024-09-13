Россияне могут заразиться Covid-19 из-за его новых вариантов, обходящих иммунитет

В РФ за последние 2-3 недели стало больше вариантов возбудителя коронавирусной инфекции. Они устойчивы к человеческому иммунитету, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», — отметили в ведомстве.

Они мутированные, благодаря чему недуг способен игнорировать иммунный ответ организма и инфицировать клетки. В Роспотребнадзоре добавили, что из-за этого слегка увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Ранее оперштаб по борьбе с Covid-19 отметил, что на последней неделе лета заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 20%. Одна из причин заключается в том, что многие российские туристы «привезли болезнь» из отпусков.