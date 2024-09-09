Названы причины очередного роста заболеваемости COVID-19 в России

Оперштаб по борьбе с коронавирусом докладывал, что с 26 августа по 1 сентября в России зафиксировали увеличение заболеваний коронавирусом на 20%. За неделю на 100 тыс. жителей пришлось 14,73 случая заражения. Эксперт аналитического центра университета «Синергия», главврач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева объяснила причины роста заболеваемости COVID-19 в начале осеннего сезона, сообщает RuNews24.ru .

В оперативном штабе отмечали, что прирост инфицирования COVID-19 отмечено в 67 регионах России, при этом в 18 из них уровень заболевших превысил средний по стране.

По словам Рублевой, рост заболеваемости, вероятно, обусловлен летним периодом, когда многие отправляются в путешествия. В это время происходит множество контактов во время авиаперелетов, в поездах и на водном транспорте. Кроме того, в период массовых отпусков, когда люди меняют климатическую зону, может возникать риск переохлаждения или перегрева.

Эти факторы могут способствовать снижению иммунной защиты и провоцировать появление острых респираторных инфекций, включая COVID-19, отметила медик.

Рублева добавила, что с началом осени увеличение случаев заражения новой коронавирусной инфекцией будет продолжаться наряду с эпидемиями гриппа и другими вирусными заболеваниями, как это происходит ежегодно.

«Избежать новой эпидемии помогут достаточно простые меры: ежегодная вакцинация против гриппа, вакцинация против пневмококковой инфекции раз в несколько лет, соблюдение социальной дистанции и домашнего режима лицам с признаками респираторной инфекции при необходимости», — заявила Рублева.

По ее словам, для недопущения заражения также не стоит пренебрегать масками, особенно сотрудникам медицинских, дошкольных и школьных учреждений.