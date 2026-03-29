Россияне бросились делать операции по сужению носовых раковин

Россияне массово делают операцию по сужению носовых раковин из-за зависимости от сосудосуживающих капель. В частности к врачам из-за ранней весны все чаще обращаются аллергики, сообщает Mash .

Граждане, реагирующие на цветение, привыкли снимать заложенность каплями и спреями, но эффект от них кратковременный. Затем в ход идут препараты, без которых аллергики уже не могут жить. В таком случае медики предлагают сделать им вазотомию — операцию, при которой врач сужает носовые раковины.

Она проводится по ОМС. Также операцию делают в частных клиниках. Она стоит от 15 до 40 тыс. рублей в зависимости от используемых препаратов, квалификации врача и статуса клиники. По словам пациентов, процедура терпимая.

В ходе вмешательства стенки носа прижигают лазером за 15 минут. Метод обезболивания подбирается под каждого больного. Медики обещают, что эффект сохраняется несколько лет.

В 2023 году вазотомия составляла около четверти всех ЛОР-операций. В 2026 году ее доля увеличилась до 35-40%. Это произошло на фоне возросших на 14,6% в 2025 году продаж сосудосуживающих капель. Так, в Москве на каждые 10 тыс. жителей приходится больше 18 тыс. проданных упаковок.

Медики предупреждают, что капать капли дольше 5-7 дней подряд не рекомендуется. Длительное использование может привести к уничтожению слизистой, провоцирует головные боли и повышенное давление.

