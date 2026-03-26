Весеннее обострение: можно ли вылечить аллергию методом АСИТ и сколько это стоит

В материале РИАМО рассказываем о том, можно ли раз и навсегда вылечить аллергию, как работает метод АСИТ, сколько он стоит и сколько длится лечение.

Что такое АСИТ и почему это лечение, а не просто снятие симптомов

АСИТ — это аллерген-специфическая иммунотерапия. При этом методе терапии возможно устранить причину заболевания, а не просто его проявления.

Суть метода состоит в том, что пациенту вводят микродозы аллергена по индивидуально подобранной схеме, чтобы постепенно «приучить» иммунную систему к раздражителю, объясняет врач-аллерголог-иммунолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационного центра» Минздрава России Юлия Шубина.

«В отличие от антигистаминных, которые лишь временно блокируют симптомы, АСИТ перестраивает иммунный ответ, снижая чувствительность к аллергену и предотвращая развитие новых аллергических реакций и осложнений, например, бронхиальной астмы», — говорит доктор.

Она добавляет, что АСИТ с ее индивидуальным подходом к каждому пациенту (в выборе лечебного аллергена с учетом спектра чувствительности пациента к аллергенам, в адаптации универсальных протоколов к данным индивидуальной переносимости) сегодня рассматривают как прототип персонализированной (прецизионной) медицины, ставшей основным направлением развития современной терапии.

Врач-аллерголог-иммунолог «Поликлиника.ру» Алина Романова отмечает, что эффект от такого лечения сохраняется годами, в то время как после отмены антигистаминных средств симптомы неизбежно возвращаются.

Как работает АСИТ: микродозы аллергена, инъекции, капли или таблетки

Алина Романова объясняет, что механизм лечения заключается во введении в организм строго рассчитанных, постепенно возрастающих доз того аллергена, к которому у пациента выявлена чувствительность.

Юлия Шубина рассказывает о способах введения:

инъекции (подкожные или подкожно-слизистые) — делаются в клинике;

таблетки и капли (сублингвально — под язык) — принимаются дома;

интраназально (капли в нос) — используется реже.

«В России зарегистрированы препараты для проведения АСИТ к бытовым (клещи домашней пыли) и пыльцевым аллергенам. Что касается аллергенов для проведения АСИТ к домашним животным (кошка, собака), грибковым аллергенам, несмотря на наличие таких препаратов в мировой практике, в России они к применению не зарегистрированы», — добавляет доктор Шубина.

Классический метод — это подкожные инъекции, которые вводятся в область плеча строго в медицинском учреждении и под наблюдением. Второй, сублингвальный, предполагает прием капель или таблеток под язык. Первый прием проводится под контролем врача, последующие, по согласованию с врачом, пациент может принимать дома.

Кто может лечиться с помощью АСИТ и кому он противопоказан

Кому можно лечить аллергию с помощью АСИТ

Врач-аллерголог Центра аллергологии «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян выделяет группы пациентов, кому можно лечиться методом АСИТ:

Пациенты с подтвержденной аллергией, выявленной методом скарификационных кожных проб (прик-тесты), молекулярной диагностики (IgE специфически), и с выраженными клиническими симптомами более 1-2 лет.

Пациенты с симптомами аллергического ринита, бронхиальной астмы (контролируемая форма, вне обострения), аллергического конъюнктивита с сенсибилизацией к ингаляционным аллергенам.

Кому нельзя лечить аллергию с помощью АСИТ

Противопоказан метод АСИТ в следующий случаях:

в период плановых вакцинаций,

в возрасте младше 5 лет,

при индивидуальной непереносимости,

при различных аутоиммунных заболеваниях (иммунокомплесные и первичные иммунодефициты),

при онкозаболеваниях в период обострения,

при тяжелых психологических заболеваниях,

при несовместимости с определенными препаратами (подробный анамнез о лечении у других врачей крайне важен!),

при тяжелой форме астмы или обострении,

при отсутствии у пациента возможности регулярно выполнять курсовую терапию.

Есть временные противопоказания. Так, лечение нельзя начинать при любых острых инфекционных заболеваниях (ОРВИ, ангина), обострениях хронических болезней, а также при повреждении слизистой оболочки полости рта в случае планируемого сублингвального введения, предупреждает Алина Романова.

В любом случае решение о прохождении лечения по методу АСИТ принимается лечащим врачом с согласия пациента. Важно понимать, что терапия занимает несколько лет и нужно быть готовым к длительному и недешевому лечению.

Когда начинать и сколько длится курс АСИТ

Юлия Шубина рекомендует начинать курс АСИТ за 3-4 месяца до начала сезона аллергии (например, цветения), чтобы к пику сезона организм уже был подготовлен. Для круглогодичных аллергенов (пыль, шерсть животных) терапия может быть непрерывной.

«Сам курс длится от 3 до 5 лет. Обычно лечение аллергии к пыльцевым аллергенам проводится 5-6 месяцев в году, к бытовым аллергенам (клещи домашней пыли) и шерсти животных — на протяжении 3-5 лет непрерывно. Первые месяцы — фаза наращивания дозы, затем поддерживающая терапия», — рассказывает аллерголог.

Сколько стоит курс АСИТ

Курс АСИТ стоит дороже годовых расходов на антигистаминные препараты. Средняя стоимость варьируется от 15 до 50 тысяч рублей в год в зависимости от формы препарата и региона. Полный курс обойдется в сумму до 250 тысяч рублей.

«Но важно понимать, что в долгосрочной перспективе АСИТ может быть выгоднее: после завершения курса потребность в лекарствах резко снижается или исчезает вовсе, а эффект сохраняется на годы (иногда до 10-20 лет)», — уверяет доктор Шубина.

Учитывая стоимость антигистаминных препаратов, стоимость сосудосуживающих средств, бумажных платочков, стоимость АСИТ не кажется в разы выше, а учитывая то, что от аллергии можно избавиться надолго или почти навсегда, вопрос цены может стоять на самом последнем месте.

«Я прошла курс и счастлива. Каждый год весной у меня начинался настоящий ад. Везде были платки, сосудосуживающие и антигистаминные, все раздражало. Сейчас чувствую себя прекрасно и рада, что мой врач вовремя посоветовала этот метод и помогла пройти курс», — делится жительница Королева Ирина.

С чего начать, чтоб попробовать курс АСИТ

Юлия Шубина советует сначала найти аллерголога, которому вы полностью можете доверять. Нужно сдать анализы: общий анализ крови и мочи, а также аллергопробы — кожные или по крови — для выявления конкретного аллергена.

«В зависимости от состояния пациента врач может назначить дополнительные исследования, такие как ЭКГ или спирометрию. После этого проводится консультация, на которой специалист оценивает показания и противопоказания, подбирает подходящий препарат и схему лечения. Сам курс начинается строго по назначению врача и проходит с регулярным контролем состояния», — рассказывает врач.

Она отмечает, что АСИТ позволяет снизить потребность в лекарственных средствах, а также способствует предотвращению развития бронхиальной астмы и расширения спектра аллергенов, к которому чувствителен человек.

«Но эффективность лечения напрямую зависит от дисциплины пациента — необходимо строго соблюдать режим: регулярно принимать препарат или посещать клинику для инъекций. Метод требует времени и терпения, но при правильном подходе результат может изменить качество жизни на долгие годы», — резюмирует доктор Шубина.