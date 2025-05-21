Россиянам рассказали, почему бегать за автобусами полезно

Даже такой кратковременный бег, как пробежка за уезжающим автобусом, может быть полезен для организма, причем сразу по трем причинам, сообщили РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

«Во-первых, это кардионагрузка. Короткая, но интенсивная пробежка может улучшить кровообращение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если вы регулярно будете пропускать нужный вам общественный транспорт, такая неудачливость может даже сыграть вам на руку: ведь регулярная физическая активность укрепляет сосуды и улучшает доставку кислорода к тканям, при этом пульс в состоянии покоя становится ниже», — считают специалисты.

Они добавили, что еще такие пробежки развивают выносливость. Когда человек бежит, у него задействованы многие группы мышц. В процессе бега они укрепляются, их эластичность повышается, а суставы становятся более подвижными. И если с человеком произойдет еще одна бытовая неурядица — например, в многоэтажном доме надолго отключат лифт, то даже так немного бегающий горожанин перенесет ее гораздо легче, так как будет физически подготовлен к подъему по лестнице.

По их словам, третья причина регулярно догонять автобус — повышение настроения и работоспособности. Поэтому не стоит упускать шанс пробежаться за автобусом в начале дня: во время бега вентиляция легких усиливается, а ткани насыщаются кислородом. Даже такая недолгая пробежка активизирует выброс эндорфинов. Если человек чувствует себя с утра вялым, то после пробежки усталость «разгоняется», повышается концентрация, и сотрудник готов к задачам, которые приготовил 8-часовой рабочий день.

«Мы предлагаем каждому читателю время от времени проводить „автобусный тест“, даже если он водит автомобиль и не часто пользуется общественным транспортом. Если вы успешно добежали до автобуса и при этом довольно комфортно себя чувствовали — не испытывали сильной одышки, а пульс при этом не зашкаливал, — значит вы находитесь в неплохой форме, ваша выносливость на приемлемом уровне», — отметили Прилипко и Южный.

Они добавили, что, если человек в хорошей форме, то можно переходить к более серьезным нагрузкам и вводить бег в свою жизнь на регулярной основе.