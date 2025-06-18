Россиянам рассказали об опасностях васаби и соевого соуса в суши

Даже у людей без истории аллергий морепродукты, васаби или соевый соус могут спровоцировать серьезную реакцию, вплоть до анафилаксии, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Рыба и морепродукты считаются одними из наиболее опасных аллергенов. Даже небольшое их количество может спровоцировать острую реакцию вплоть до анафилаксии. Особенно коварно то, что реакция может развиться даже у взрослых, у которых раньше не было проявлений аллергии на морепродукты», — сказала Уланкина.

Она добавила, что соевый соус также потенциально опасен: он содержит сою и пшеницу, распространенные аллергены, которые способны вызывать высыпания на коже, расстройство пищеварения, отеки.

«Аллергию может вызвать даже васаби. Настоящая приправа из японского хрена встречается очень редко, поэтому в большинстве случаев вместо нее используют пасту, приготовленную из хрена с добавлением искусственных ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса», — пояснила врач.

Уланкина отметила, что имбирь, который относится к низкоаллергенным продуктам, также может вызвать аллергическую реакцию: как правило, она проявляется крапивницей, аллергическим ринитом, стоматитом и другими симптомами.

«Людям, склонным к аллергическим реакциям, пациентам с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями пищеварительной системы лучше выбирать простые суши с минимальным количеством ингредиентов, без экзотических добавок и острых соусов», — посоветовала специалист.

18 июня отмечается Международный день суши. Это блюдо японской кухни стало любимым не только в родной стране. Слово «суши» (в Японии «суси») в переводе — «кислый рис». Изначально оно готовилось из ферментированного риса и предназначалось для длительного хранения. Суши состоит из приправленного уксусом риса и морепродуктов. В зависимости от разновидности добавляются и другие ингредиенты.