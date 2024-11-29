Россиянам рассказали о пользе стресса

Стресс — нормальное и даже полезное явление, которое помогает адаптироваться, тренировать себя и развиваться, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Любовь Чижикова.

«Что касается стресса, важно понимать разницу между стрессом и дистрессом. Стресс — это естественная реакция на ситуации, требующие повышенного напряжения физических, эмоциональных или интеллектуальных ресурсов», — сказала Чижикова.

Она пояснила, что дистресс — это либо чрезмерно интенсивный, либо продолжительный стресс, который истощает ресурсы организма.

«Именно он может приводить к нарушению здоровья, включая нарушения нервной системы. Как правило страдают наиболее слабые места в организме, что зависит от индивидуальных особенностей человека. Мы все по-разному реагируем на стресс: кто-то более устойчив, кто-то менее. Однако со временем мы должны учиться понимать свои сильные и слабые стороны», — отметила врач.

Чижикова уточнила, что стресс — это вызов, который помогает расти, но дистресс — это сигнал, что необходимо пересмотреть нагрузку, делегировать часть обязанностей и восстанавливать ресурсы.

«В конечном итоге управлять стрессом — это значит сохранять баланс между развитием и сохранением здоровья. Избегая длительного дистресса, мы можем защищать свою нервную систему и организм в целом», — заключила специалист.

1 декабря будет отмечаться День невролога. Специалисты лечат заболевания центральной и периферической нервной системы.