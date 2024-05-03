Россиянам рассказали, кому противопоказан березовый сок

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Березовый сок запрещено пить при гастрите и мочекаменной болезни

В березовом соке содержится много витаминов и микроэлементов. Он способен ускорить обменные процессы и помочь организму очистить кровь, но некоторым людям нельзя употреблять этот напиток, сообщает Общественная Служба Новостей .

Березовый сок может положительно сказаться на нервной системе, когнитивных способностях и психоэмоциональном состоянии. Однако некоторым людям такой чудо-эликсир употреблять противопоказано.

По словам специалистов, березовый сок противопоказан при обострении язвенной болезни желудка, гастрите с повышенной кислотностью, мочекаменной болезни и аллергических симптомах.

«Астматики должны с большой осторожностью относиться к употреблению березового сока», — говорится в статье.

Издание отметило, что в сутки человеку можно употребить 200-250 миллилитров сока. Превышение этой нормы может привести к расстройству кишечника.