Россиянам рассказали, какой вред здоровью наносит чрезмерный загар

В народе считается, что если человек вышел на работу после отпуска с бронзовым цветом кожи, значит, отдых удался. Однако загар — это не всегда полезно. Длительное пребывание на солнце без защиты вызывает на коже ожоги, провоцирует сухость и ее старение. Россиянам рассказали, как правильно вести себя на солнце и как ухаживать за кожей, пишет «ФедералПресс» .

Частые солнечные ожоги приводят к появлению морщин, потере здорового цвета лица и даже развитию опасных опухолей. Когда человек постоянно получает солнечные ожоги, его организм хуже сопротивляется болезням, раны заживают медленнее, а риск подхватить инфекцию увеличивается. При этом вред от солнца со временем только накапливается.

Среди населения России также распространено мнение о том, что загорать полезно, потому что так организм получает витамин D, однако на самом деле одного солнца недостаточно. Лучше контролировать уровень этого витамина другими способами, чем рисковать здоровьем на пляже. К тому же загар может вызвать неприятную кожную аллергию с зудом и высыпаниями. Такая реакция возникает по разным причинам: от воздействия ультрафиолета, приема некоторых лекарств, использования косметических средств или контакта с определенными растениями.

Солнечные лучи могут быть опасными для людей с проблемной кожей. Чтобы минимизировать вред здоровью, им нужно мазаться защитным кремом, даже когда нет солнца. При этом важно выбрать правильный крем. Если у человека очень белая кожа, ему подойдет крем с защитой 50+, для обычной светлой кожи хватит 30+, а если кожа сама по себе смуглая, то можно использовать крем, где SPF 15+.

Особенно внимательными нужно быть родителям маленьких детей, для которых солнце представляет повышенную опасность. Им рекомендуют гулять с детьми утром или вечером, когда солнце менее активно. При этом стоит помнить, что ультрафиолетовые лучи могут отражаться от разных поверхностей и достигать кожи даже в тени, поэтому одежда должна быть легкой, но максимально закрывающей тело.

Если все же не удалось избежать солнечного ожога, важно сразу же уйти в тень и охладить пострадавшие участки кожи. Эксперты рекомендуют пить больше воды и наносить увлажняющие средства. Не стоит относиться к солнечным ожогам легкомысленно — они могут иметь серьезные последствия для здоровья, и в некоторых случаях лучше обратиться за медицинской помощью.