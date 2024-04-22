Россиянам рассказали, какие продукты лучше не есть во время беременности

Беременность — это особый период в жизни женщины, когда забота о здоровье и безопасности становится особенно важной. Врач акушер-гинеколог Ирина Гузельбаева отметила, что существует несколько продуктов, которые, несмотря на свою внешнюю полезность, следует исключать из рациона во время беременности, пишет портал «Узнай» .

По словам эксперта, сырые и недоваренные куриные яйца могут содержать сальмонеллы — вредные бактерии, которые вызывают пищевое отравление. Чтобы предотвратить возможные проблемы, рекомендуется варить куриные яйца не менее 12-14 минут. Также стоит исключить из рациона продукты, содержащие сырые яйца, — домашний майонез, соус «Айоли», домашний соус к салату «Цезарь», заварные кремы и муссы.

Непастеризованные мягкие сыры, такие как бри и камамбер, беременным также не рекомендуется употреблять. Врач отметила, что указанные продукты могут содержать бактерию листерию, вызывающую заболевание листериоз. Это заболевание может привести к преждевременным родам и иметь серьезные последствия для развития плода. Вместо этого Гузельбаева посоветовала переключиться на твердые сыры.

Также, как отметила специалистка, важно избегать употребления сырого и слабо прожаренного мяса. Сырое мясо может содержать токсоплазму, и эта бактерия может привести к токсоплазмозу и повлечь за собой выкидыш. Поэтому рекомендуется употреблять только хорошо прожаренное мясо.

Немытые фрукты и овощи также могут нести опасность для беременных женщин. Кожица немытых фруктов и овощей может содержать вредные пестициды и гербициды, а также патогены вроде листерии и токсоплазмы. Поэтому рекомендуется тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением в пищу, подытожила медик.