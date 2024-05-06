Подполье: ВС РФ ночью поразили энергосистему и склад в районе НИИ в Сумах

Российские военные ударили по энергетической системе города Сумы и складу с боеприпасами в районе местного научно-исследовательского института, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости .

«Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами… В 1.40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — указал он.

Местные источники сообщают, что в Сумах прогремели несколько серий взрывов. В результате в городе наблюдались перебои с энергоснабжением.

Лебедев добавил, что украинцы на пораженном производстве изготавливали боеприпасы для ракетных систем залпового огня. Российский беспилотник, по его словам, вероятно, попал в ракеты, которые готовились к погрузке, после чего произошла детонация.