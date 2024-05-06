Фестиваль «Московская весна» стартует на 27 площадках столицы

сегодня в 07:20

С 6 по 12 мая на 27 площадках столицы пройдет фестиваль «Московская весна», рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Гостей ждут более тысячи мастер-классов, более 300 часов сценических программ, много спорта и творчества.

На площадках фестиваля пройдут благотворительные программы, включая сбор подарков для участников СВО, проект «Дари и получай», где можно обменять ненужные вещи на нужные, а также можно будет создать открытки для ветеранов и защитников Родины.

Для любителей спорта организованы скейтпарки, самокат-школа, сдача нормативов ГТО. На площадках выступят известные артисты и их юные коллеги, пройдут кулинарные мастер-классы и батлы поваров.

Фестиваль также подготовил подарки для участников проектов «Активный гражданин», «Город заданий» и «Электронный дом».