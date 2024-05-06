Военкоры, подполье и военные эксперты подтверждают прибытие первых частей французского легиона в зону российской спецоперации, а также их первые существенные потери, сообщает «Царьград» .

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен рассказал, что первые подразделения французов поучаствовали в боестолкновениях с русской армией, предварительно, в районе Часова Яра или Очеретино.

Военный эксперт Владислав Шурыгин утверждает, что при подтверждении информации о присутствии французов в зоне СВО станет понятно, что именно они 5 мая понесли первые настоящие потери, которые составили до 7 бойцов.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину, чтобы ослабить Россию, обречена на провал.