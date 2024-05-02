Депутат Госдумы Шеремет: затея Макрона по вводу войск на Украину обречена

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея французского лидера Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину для ослабления РФ, обречена. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Макрон отметил, что не исключает возможности отправки французских войск в Киев, если российская армия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны украинских властей. Также многие европейские государства согласились с подходом Франции по данному вопросу.

«Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет», — считает Шеремет.

Он подчеркнул, что Россия и технологически, и морально готова дать отпор любому противнику.

Парламентарий уточнил, что у страны существует возможности достать врага в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов. А Макрон, в свою очередь, рискует войти в историю не как Наполеон, а как шарлатан, который отправил на верную смерть своих солдат.