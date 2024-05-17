ПАО «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже

Группа компаний «Элемент» планирует организовать IPO на СПБ Бирже. Компания проведет листинг и начнет торги в течение месяца, сообщает «Коммерсант».

ПАО «Элемент» будет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в РФ. Доля акций в свободном обращении составит не менее 10%.

Также ожидается включение акций в котировальный список первого уровня. Участие в IPO примут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Им будут предложены бумаги дополнительного выпуска.

Компания и ее основные акционеры возьмут обязательства по ограничению на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней после того, как начнутся торги.