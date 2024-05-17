Страхование езды на самокате: какие варианты существуют, сколько стоит полис и введут ли ОСАГО
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Какие риски стоит застраховать самокатчикам, как это можно сделать и почему их до сих пор не обязали страховать свою гражданскую ответственность, читайте в материале РИАМО.
Какие риски нужно застраховать при езде на самокате и какие нюансы здесь возникают
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
По словам страхового агента «РЕСО-Гарантия» Елены Копышевой, если человек ездит на самокате, ему нужно застраховать следующие риски:
- получение травмы при передвижении на самокате;
- нанесение вреда другим людям: их здоровью или имуществу.
Для страхования собственного здоровья от травм нет необходимости в специальной страховке — подойдет обычный полис страхования от несчастного случая. Все компании, имеющие лицензию на этот вид страхования, предлагают много вариантов защиты. Но наши соотечественники не привыкли таким образом беречь свое здоровье, говорит Копышева.
«Миллионы россиян страхуют машины по КАСКО, дома и квартиры, но гораздо реже заботятся о себе. Каждое лето врачи отмечают растущее число травм, полученных при движении на самокате. Чем выше скорость — тем серьезней травмируется человек, упав с самоката, столкнувшись с другими людьми или машинами, а также наехав на препятствие. При наличии полиса страхования от несчастного случая компенсацию можно потратить на лечение в частных клиниках, приобретение необходимых лекарств и расходных материалов, необходимых для качественного восстановления здоровья», — отмечает эксперт.
Самокатчик может причинить вред и другим людям — на этот случай ему стоит застраховать свою гражданскую ответственность, но пока к этому не готовы ни любители самокатов, ни страховщики, констатирует Копышева.
«Компании, предлагающие самокаты напрокат, по умолчанию включают страховку гражданской ответственности в арендную плату, а пользователи возмущаются, что их „заставляют“ за это платить. Много раз обсуждался вопрос, почему при аренде отметку о страховании гражданской ответственности в приложении нужно не ставить, а снимать. Такую политику прокатных компаний некоторые считают навязанной услугой», — объясняет ситуацию эксперт.
Три вида рисков при страховании самокатчиков
Фото - © Фотобанк Лори
Актуальные программы страхования для пользователей электросамокатов покрывают три вида рисков, говорит учредитель ООО «Разумное страхование» Сергей Бирюков.
- Несчастные случаи пользователя самоката (НС), лимит на случай до 2 миллионов рублей.
- Ответственность за возможный вред, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц во время поездки (ГО), лимит до 2 миллионов рублей.
- Страхование гаджетов пользователя, лимит на случай до 100 тысяч рублей.
Сами договоры страхования заключаются компаниями, предоставляющими услуги кикшеринга, а пользователи либо застрахованы автоматически бесплатно (расходы компенсируются компанией из платы за аренду), либо подключаются к программе страхования дополнительной услугой за счет пользователя при аренде самоката (в приложениях для этого представлены отдельные опции), объясняет эксперт.
Если страхование является дополнительной услугой и осуществляется за счет пользователя при аренде самоката, компания кикшеринга выступает агентом по договору с со страховой компанией, комиссия по которому может достигать 70 и более процентов.
«Таким образом, было бы наиболее выгодно купить полис самостоятельно у страховой компании, но массовых доступных продуктов сегодня нет и придется вести переговоры с несколькими страховщиками, чтобы согласовать разумные условия страхования и стоимость», — отмечает Бирюков.
Сколько стоит страховка для самокатчиков на одну поездку
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Операторы шеринга самокатов страховку жизни, здоровья и имущества пользователя обычно «вшивают» в приложения для аренды средств индивидуальной мобильности, отмечает директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов.
«Если арендатор соглашается включить данную опцию в услугу проката, она обходится в среднем от 15 до 49 рублей за поездку в зависимости от компании и страхового пакета. Выплаты по подобным полисам при несчастном случае могут достигать полмиллиона рублей», — говорит эксперт.
Если речь идет о страховании личного самоката — ОСАГО на него в данный момент не оформляется.
«Как бы то ни было, нужно помнить, что самокаты классифицируются как средства индивидуальной мобильности и внесены в ПДД. Столкновение электросамоката и автомобиля, мотоцикла, другого электросамоката, пешехода считается дорожно-транспортным происшествием и регламентируется законодательством», — добавил Смирнов.
Для самокатчиков нужно создавать аналог ОСАГО, но есть проблемы
Фото - © Unsplash.com
Очевидно, что рано или поздно нужно решить вопрос об обязательном страховании самокатчиков, то есть создать аналог ОСАГО, считает Копышева. Но есть одна проблема.
«Сейчас любой человек может купить самокат и ездить. Однако любое обязательное страхование предусматривает такую же обязательную регистрацию. Кто будет регистрировать самокаты? Это не транспортное средство, допущенное к движению по дорогам, поэтому ГИБДД не имеет к ним отношения. Идентифицировать самокат почти невозможно. Самокатчик, сбивший пешехода или повредивший машину, как правило, быстро скрывается. Даже при наличии камер видеонаблюдения номер на самокате не всегда возможно установить», — рассказывает эксперт.
Идентифицировать водителя еще сложнее. По статистике, самокатами чаще пользуются мужчины от 14 до 50 лет. Большая их часть, от 20 до 35 лет, одеваются в похожем стиле. Поэтому Центробанк выступает против введения обязательного страхования гражданской ответственности самокатчиков, пока не отработан надежный механизм их идентификации, отмечает Копышева.
«Поэтому рекомендую купить полис страхования от несчастного случая с хорошим покрытием — порядка 300–500 тысяч руб. Как правило, это „коробочные“ (готовые) решения страховщиков, и для их приобретения не требуется подтверждения дохода. Такой полис будет стоить от 3 до 7 тысяч рублей — это не такая большая плата за гарантию восстановления здоровья», — говорит она.