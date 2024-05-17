Страхование езды на самокате: какие варианты существуют, сколько стоит полис и введут ли ОСАГО

Какие риски нужно застраховать при езде на самокате и какие нюансы здесь возникают

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По словам страхового агента «РЕСО-Гарантия» Елены Копышевой, если человек ездит на самокате, ему нужно застраховать следующие риски:

получение травмы при передвижении на самокате;

нанесение вреда другим людям: их здоровью или имуществу.

Для страхования собственного здоровья от травм нет необходимости в специальной страховке — подойдет обычный полис страхования от несчастного случая. Все компании, имеющие лицензию на этот вид страхования, предлагают много вариантов защиты. Но наши соотечественники не привыкли таким образом беречь свое здоровье, говорит Копышева.

«Миллионы россиян страхуют машины по КАСКО, дома и квартиры, но гораздо реже заботятся о себе. Каждое лето врачи отмечают растущее число травм, полученных при движении на самокате. Чем выше скорость — тем серьезней травмируется человек, упав с самоката, столкнувшись с другими людьми или машинами, а также наехав на препятствие. При наличии полиса страхования от несчастного случая компенсацию можно потратить на лечение в частных клиниках, приобретение необходимых лекарств и расходных материалов, необходимых для качественного восстановления здоровья», — отмечает эксперт.

Самокатчик может причинить вред и другим людям — на этот случай ему стоит застраховать свою гражданскую ответственность, но пока к этому не готовы ни любители самокатов, ни страховщики, констатирует Копышева.

«Компании, предлагающие самокаты напрокат, по умолчанию включают страховку гражданской ответственности в арендную плату, а пользователи возмущаются, что их „заставляют“ за это платить. Много раз обсуждался вопрос, почему при аренде отметку о страховании гражданской ответственности в приложении нужно не ставить, а снимать. Такую политику прокатных компаний некоторые считают навязанной услугой», — объясняет ситуацию эксперт.