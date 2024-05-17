Ягодицы жительницы Подмосковья раздуло после неудачной пластической операции
Жительнице Подмосковья удалили 2 литра гноя после операции на ягодицах
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Жительница Подмосковья обратилась в частную клинику в Видном с просьбой увеличить ягодицы. Однако после операции у нее началось воспаление, сообщает SHOT.
Как стало известно, в ходе операции женщине пересадили жировую ткань с живота.
Однако после операции у нее начались осложнения. Девушка почувствовала сильную боль в бедре.
Когда на бедре пациентки образовался отек размером 20×15 см, она обратилась в Видновскую больницу. Врачи провели исследование и установили, что у женщины образовался постинъекционный абсцесс. Была угроза заражения крови, сухожилий и мышц.
Девушке экстренно провели операцию, в ходе которой удалили почти два литра воспаленной субстанции.