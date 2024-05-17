Зеленский резко ответил на предложение Макрона об олимпийском перемирии

«Украинская правда» приводит слова Зеленского о том, что прекращение огня на период Игр в Париже не может произойти в рамках российско-украинского конфликта.

Он отметил, что в рамках боевых действий уже было прекращение огня, но оно не сработало.

«Кроме того, есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил Зеленский.

Российская сторона также скептически смотрит на возможность олимпийского перемирия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что ВСУ могут использовать его для перевооружения и перегруппировки войск.