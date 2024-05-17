Сотрудники ДПС всадили шесть пуль в 18-летнюю россиянку в ходе погони

В Пермском крае 18-летняя девушка получила шесть пуль в ходе полицейской погони

В Пермском крае сотрудники ДПС устроили погоню за Lada без номеров, в ходе которой открыли по машине огонь. В салоне находилась 18-летняя студентка, которая, по ее словам, получила шесть пуль, сообщает perm.aif.ru .

Происшествие случилось 19 февраля 2024 года на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово. Увидев машину без номеров, дорожные полицейские устроили погоню, после чего открыли по машине огонь.

Пассажирка утверждает, что во время погони по две пули попали ей живот и спину, по одной — в ногу и почку. Также был ранен второй человек, находящийся в машине, что подтверждали в полиции.

«В связи с тем, что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие», — прокомментировали произошедшее в главке МВД по Пермскому краю.

Правоохранители вели преследование с работающими звуковыми и световыми сигналами. После стрельбы, по данным ГУ МВД, пострадали два пассажира Lada, которым оперативно оказали медпомощь.

Однако раненая девушка не совсем согласна с озвученной официальной версией. Она утверждает, что после стрельбы скорую пришлось ждать больше часа.

«Наш водитель был без прав, без номеров, перед поездкой немного выпил. Понятное дело, мы растерялись и испугались», — также призналась девушка.

Студентка полагает, что в действиях сотрудников полиции были нарушения. По словам пострадавшей, конкретно тот полицейский, который открывал огонь по их авто, ранее «точно так же расстрелял «Газель».

В момент стрельбы девушка также снимала видео из салона, которое появилось в Сети.