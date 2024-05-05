Отряды Иностранного легиона Франции воюют с ВС РФ на Украине
Франция отправила спецотряды на Украину
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Франция приняла решение отправить отряды из своего Иностранного легиона на Украину. Они уже воюют на Донбассе с российскими военными, сообщает Газета.ru.
Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отметил, что французские солдаты вошли в состав 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске.
Военные были набраны в одном из основных подразделений Иностранного легиона.
Первая группа легионеров уже отправлена в бой с российскими военными в Донбассе.
Однако российская армия, вероятно, не закроет глаза на появление французских солдат.