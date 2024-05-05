сегодня в 16:49

Франция отправила спецотряды на Украину

Франция приняла решение отправить отряды из своего Иностранного легиона на Украину. Они уже воюют на Донбассе с российскими военными, сообщает Газета.ru.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отметил, что французские солдаты вошли в состав 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске.

Военные были набраны в одном из основных подразделений Иностранного легиона.

Первая группа легионеров уже отправлена в бой с российскими военными в Донбассе.

Однако российская армия, вероятно, не закроет глаза на появление французских солдат.