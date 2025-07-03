Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать МКД в Мариуполе

сегодня в 18:51

В Центральном районе Мариуполя продолжаются восстановительные работы на пятиэтажном жилом доме, серьезно поврежденном в ходе боевых действий. Специалисты управления технического надзора капитального ремонта осуществляют строительный контроль, обеспечивая соблюдение норм и стандартов на каждом этапе работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание площадью 3 640 кв. м получило значительные разрушения: обрушения конструкций, повреждения стен, утрата коммуникаций и обрушение одного из подъездов.

В настоящее время строители восстанавливают конструкции, кровлю и полностью обновляют инженерные сети:

водоснабжение;

отопление;

канализацию;

электроснабжение.

Кроме того, в рамках восстановительных работ устанавливаются новые окна и двери, обновляются места общего пользования, что необходимо для обеспечения безопасности и комфорта жильцов.

Работы проводятся подрядной организацией под руководством фонда капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.