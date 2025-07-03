Свыше 9,5 тыс выпускников Подмосковья пересдадут ЕГЭ в дополнительные дни

3 и 4 июля 2025 года выпускники 11-х классов Московской области смогут пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по любому предмету. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

К пересдаче допускаются не только участники, не набравшие минимальный балл, но и те, кто стремится улучшить свой результат — в том числе выпускники с 97, 98 и 99 баллами. Повышение даже на 1–2 балла может оказаться решающим при поступлении в вуз.

«Инициатива о введении дополнительных дней для сдачи ЕГЭ была впервые предложена и реализована президентом России в 2024 году. В прошлом году этой возможностью воспользовались 7 508 выпускников, а в 2025 году — уже 9 647 человек, что на 22% больше. Это подтверждает, что школьники все активнее используют шанс улучшить результаты экзаменов и повысить свои шансы на поступление в вузы», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, наибольшей популярностью пользуются следующие предметы: обществознание (2 566 участников), информатика (1 830), русский язык (1 208), английский язык (807), химия (547) и биология (525). Эти дисциплины остаются ключевыми при выборе направлений подготовки в вузах.

Экзамены пройдут на базе 75 пунктов проведения экзамена. За соблюдением процедуры следят 156 общественных наблюдателей и 167 онлайн-наблюдателей в филиалах Ситуационного информационного центра.

В ведомстве напомнили, что результаты пересдачи станут известны не позднее 12 июля. При этом предыдущие результаты экзаменов будут аннулированы. Основной период ГИА-11 завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.