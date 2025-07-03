В Серпухове стартует сезон кинопоказов на открытом воздухе

5 июля Серпуховский историко-художественный музей начинает сезон кинопоказов на открытом воздухе. Киносеансы будут проходить каждую субботу в музейном дворе в рамках проекта музея «САД: Синема. Арт. Двор», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году в музейном кинотеатре покажут фильмы, связанные с морской тематикой, что перекликается со знаковой выставкой «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая проходит сейчас в музее. Среди кинолент «Ждите меня, острова!», «Человек-амфибия», «Остров сокровищ» и другие.

Откроет сезон любимая многими кинокомедия «Полосатый рейс», снятый в 1961 году на киностудии «Ленфильм», которая стала одним из партнеров проекта.

Начало сеанса в 22:00.

Вход свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на посещение кинопоказа можно онлайн.

Расписание размещено на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Кинофильмы рассчитаны на возрастную аудиторию 0+, 6+, 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.