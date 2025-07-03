Экс-мэра Луганска подорвала смертница — ТАСС
Экс-мэра Луганска могла подорвать смертница
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Женщина-смертница, по предварительным данным, устроила взрыв в центре Луганска, в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«[Манолиса] Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщили в службах.
Следственный комитет квалифицировал взрыв в Луганске, в результате которого погиб бывший мэр, как террористический акт. В деле также фигурирует нелегальный оборот взрывчатых веществ.
Взрыв в столице ЛНР произошел утром 3 июля. В результате ЧП, по последним официальным данным, погиб один человек и еще трое пострадали.