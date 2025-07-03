В Мытищах обсудили ход реализации программы капитального ремонта МКД

сегодня в 18:53

Выполнение работ в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта МКД на территории округа обсудили в администрации округа. Встречу провел заместитель главы г. о. Мытищи Александр Хаюров совместно с директором дирекции «Север» фонда капитального ремонта Московской области по г. о. Мытищи Антоном Филоновым, представителями управляющих и подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевыми темами встречи стали текущие показатели выполнения работ, а именно процент выполнения, сроки завершения. Кроме того, рассмотрели актуальные вопросы, поступившие от представителей подрядных организаций.

На данный момент реализуется краткосрочный план 2023–2025 годов. В него вошли 154 МКД, уже исполнено 70% программы. Контроль за качеством и соблюдением сроков проводимых работ ведут управляющие компании, еженедельный мониторинг осуществляют профильные специалисты администрации округа, управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.