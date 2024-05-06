В РФ обсудили использование средств от продажи Yandex на поддержку электроники

Российские власти планируют направить часть денег. полученных от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon, на поддержку производителей электроники, сообщает РБК .

По постановлению кабмина в стране разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и иной отечественной техники могут воспользоваться льготным кредитом, ставка которого составляет 1-5% годовых. Эти средства можно использовать на пополнение запасов электронно-компонентной базы. А разницу между рыночной ставкой и данным значением банкам должны компенсировать из бюджета России.

Но кредитные организации перестали выдавать такие заемы, потому что средства на них закончились.

Источник издания отметил, что деньги от продажи Yandex кабмин планирует направить на финансирование тела кредитов. После роста ставки Центробанка кредитные учреждения ушли в минус по таким заемам на 16-17 млрд рублей.

По его словам, с 2025 года схема льготного кредитования российских производителей должна измениться. Им будут компенсировать 70% ключевой ставки. Источник также добавил, что на указанные средства сейчас есть и другие претенденты.