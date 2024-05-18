Лебедев: украинские военкомы могут начать облаву в Николаеве

Сотрудники украинских военкоматов, которые сегодня называются ТЦК или территориальными центрами комплектования, прибыли в Николаев и уже в субботу могут начать «облаву» на жителей, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости .

«Два автобуса, битком набитых ТЦКшниками, заехали в город. Номера западные. Завтра начнется облава, будьте осторожны», — предупредил он.

Закон об усилении мобилизации вступает в силу на Украине в субботу, 18 мая. Его приняли из-за неудач украинских военных на фронте. Многие эксперты и сами украинские бойцы заявляют, что в ВСУ наблюдается серьезная нехватка людей.

Также на дополнительную мобилизацию настаивал и Запад, который утверждает, что поставляемое Киеву вооружение без достаточного количества личного состава Украине не поможет.