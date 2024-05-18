Telegraph: американские войска серьезно отстают в инженерном деле

Учения НАТО в Польше показали, что американские военные отстают от своих союзников в инженерном деле, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.

Авторы статьи рассказали, как американцы потратили целый час на сборку простой переправы времен Вьетнамской войны. «Натовским» военным в ходе учений предстояло преодолеть водную преграду шириной 156 метров, которой выступила река Драва.

Британцы наладили переправу за 18 минут, используя амфибию М3 и тяжелый грузовик, раскладывающийся в плавучую платформу.

«Американские солдаты в нескольких сотнях метров выше по течению все еще томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и в конце концов открыли его более чем через час», — сообщает газета.