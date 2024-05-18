Первые среднемагистральные самолеты МС-21 будут поставлены в 2025 году

Первые девять среднемагистральных самолетов МС-21 поставят уже в следующем году, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Документ закрепляет изменения в комплексную программу развития авиационной отрасли страны до 2030 года. Также отмечается, что с 2026-го объем производства SSJ New превысит 20 единиц в год, а МС-21 — 72 единиц в год с 2029-го.

«С 2026 года планируется выйти на поставку свыше 20 единиц в год самолетов SSJ New, а программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — сказано в документе.

Sukhoi Superjet New является новой версией ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета SSJ100. Конструкторы постарались достичь максимального показателя импортозамещения.

Также в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали РИА Новости, что перенос сроков поставок российских самолетов вызвал необходимостью проведения летных испытаний российских систем и агрегатов. Это нужно для обеспечения безопасности пассажиров воздушных судов.