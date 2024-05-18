RTL: французская армия готовит «полезную» на Украине разведгруппу

Французское командование в рамках учений на территории Эстонии проводит тестирование новой разведгруппы, которая «будет полезна на Украине», пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.

Старший сержант Квентин назвал эстонскую местность похожей на украинскую «и на широкие равнины на востоке». Издание уточняет, что военные могут часами скрываться в кустах в камуфляже, используя видео с БПЛА.

«У нас есть обратная связь с камеры, которая осуществляется в реальном времени. Мы очень хорошо видим войска на земле на высоте 200 или 300 метров», — пояснил военный.

Новое подразделение из «ультра-малозаметных солдат» названо экспериментальным. В его задачи входит обнаружение траншей противника и нахождение точки входа в нее, а также захват.