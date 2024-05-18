Подросток убил домработницу в Новой Москве

Шестнадцатилетний молодой человек убил женщину в Новой Москве в результате конфликта, сообщает СК России в Telegram .

Инцидент произошел в поселке Первомайское. В одном из домов было найдено тело с множеством ножевых ранений.

«Задержан 16-летний молодой человек, который пояснил, что в ходе конфликта нанес множественные удары ножом домработнице», — сказано в сообщении.

Следователи в настоящее время осматривают место преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.