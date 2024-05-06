Прохладная и дождливая погода ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в понедельник местами пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе будет облачная с прояснениями погода. Скорость ветра северной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура опустится до плюс 2 — плюс 4 градусов, днем 7 мая — от плюс 5 до плюс 7. Местами пройдет мокрый снег, ветер усилится порывами до 15 м/с.