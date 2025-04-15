Россиянам рассказали, как сохранить эмпатию, не выгорая эмоционально

Чтобы человеку не выгореть эмоционально, когда он помогает другим, важно соблюдать баланс, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

По его словам, для этого следует устанавливать границы, то есть четко понимать свои пределы и признавать потребности. При этом важна практика самопомощи.

«Регулярное выделение времени для себя, на занятия, которые приносят радость и расслабление», — сказал Хамидуллин.

Он подчеркнул, что нужна поддержка других людей. Например, обсуждение переживаний с коллегами или друзьями может быть полезным для снижения стресса.

Саморефлексия, по мнению доктора, также важна. Оценка мотиваций и эмоций поможет понять, что действительно движет альтруизмом и выявить возможные причины выгорания.

«Альтруизм — это ценное качество, которое необходимо развивать осознанно, с учетом собственных потребностей и эмоционального здоровья», — заключил психотерапевт.